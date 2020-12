Chine : à Wuhan, débarrassée du Covid-19, la fête a repris ses droits

C’est une ville qui a repris des couleurs. Sur les bords du fleuve Yang-Tsé, un an après le début de la pandémie, on rit, on danse à nouveau. “Maintenant, on se sent en sécurité à Wuhan, ce n’est plus comme l’an dernier, la peur nous a quittés”, confie une habitante. Aujourd’hui, la ville, point de départ de l’épidémie, se targue d’être l’une des plus sûres au monde. Plus un cas de Covid-19 depuis neuf mois. Les marchés de nuit refont le plein de visiteurs, les habitants ont presque tourné la page, au prix de mesures de confinement sans précédent.

Pas de masque

“On a compris une chose : il faut profiter de la vie et vivre tous les jours comme si c’était le dernier”, indique Zhan Quiong, commerçante. Les boîtes de nuit et les salles de concert ont rouvert cet été. Le monde post-Covid existe, sans masque ou distanciation sociale. La jeunesse de Wuhan a repris son rythme avec insouciance, de nuit comme de jour.