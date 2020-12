Covid-19 : l’Agence européenne des médicaments donne un avis favorable à la commercialisation du vaccin Pfizer-BioNTech dans l’UE

Le feu vert est donné. L’Agence européenne des médicaments (AEM) a recommandé, lundi 21 décembre, l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché (AMM) du vaccin “Comirnaty” contre le Covid-19, développé par Pfizer et BioNTech.

Prochaine étape : la Commission européenne devrait délivrer d’ici “ce soir” l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché du vaccin, a annoncé sa présidente Ursula von der Leyen. Si l’autorisation est donnée, le vaccin sera théoriquement disponible dès demain.

Ce vaccin américano-allemand sera donc le premier à être commercialisé dans l’Union européenne. Emer Cooke, directrice exécutive de l’AEM, a qualifié de “réussite scientifique historique” la procédure entre les fabricants, les experts européens et les Etats membres.

Des données “suffisamment solides”

Les experts du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) ont estimé par consensus que les données étaient “suffisamment solides pour établir la qualité, la sécurité et l’efficacité du vaccin”, souligne l’AEM dans un communiqué. Cette évaluation avait débuté début octobre dans le cadre d’une révision en continu (rolling review), permettant d’analyser les données au fur et à mesure de leur disponibilité. Pfizer et BioNTech avaient déposé leur demande conditionnelle d’autorisation de mise sur le marché le 1er décembre.

“Cette annonce positive du jour marque un pas important dans notre lutte contre la pandémie, qui a entraîné des souffrances et des épreuves pour tant de gens”, a déclaré Emer Cooke. La sécurité et l’efficacité du vaccin continueront à être contrôlées avec les procédures classiques en vigueur dans les Etats membres, avec le système de pharmacovigilance européen et avec des études complémentaires par les fabricants et les autorités européennes.

Un autre vaccin candidat est sur les rangs pour une autorisation rapide de mise sur le marché. Le CHMP a prévu de tenir une réunion extraordinaire le 6 janvier pour examiner le cas du produit développé par Moderna.