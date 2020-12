Malgré la pandémie de coronavirus, l’aéroport Blaise Diagne est reconnu comme un espace de voyage sûr.

La confirmation a été faite ce vendredi 18 décembre 2020 lorsqu’il a reçu, pour un an, sa certification au programme ‘’Airport Health Accreditation’’ conçue par le Conseil international des aéroports (ACI-Monde). Cette bonne nouvelle a été confirmée par un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

‘’Ceci certifie que l’aéroport Dakar Blaise Diagne offre une expérience aéroportuaire sûre à tous les voyageurs, conforme aux mesures sanitaires selon les lignes directrices de l’ACI, dans le cadre du programme de redémarrage et de la reprise des activités aéronautiques, et par les recommandations du groupe de travail du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile mondiale (OACI) sur la mise en œuvre des meilleures pratiques de l’industrie’’, précise le document.

L’AIBD a atteint cet objectif avec l’implication de toutes les équipes de la plateforme, en collaboration avec celles du ministère de la Santé et de l’Action sociale et les équipes du ministère du Tourisme et des Transports aériens, et particulièrement grâce au département QSE.

Le programme Airport Health Accreditation (AHA) de l’ACI est mis en place pour aider à rassurer les voyageurs que l’aéroport et ses installations restent sûrs et que des précautions sont prises pour réduire tout risque relatif à leur santé, surtout en cette période de pandémie de coronavirus. Il réconforte davantage la confiance des voyageurs en offrant à l’aéroport accrédité de valider ses propres mesures dans l’ensemble de ses installations, de rassurer le public voyageur en utilisant les installations de l’aéroport accrédité ou encore de promouvoir la reconnaissance de l’excellence professionnelle dans le maintien d’installations hygiéniques sûres dans cet aéroport.