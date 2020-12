Discipline dans leur parti : Les arabisants de l’Apr interpellent Macky Sall

Le Mouvement national des arabisants républicains (Mnar) se félicite de la reconduction de Souleymane Gadiaga à sa tête. Une reconduction qui, selon l’instance affiliée au parti présidentiel, «témoigne de la satisfaction de l’excellent travail» que le Bureau exécutif national du Mnar a accompli par le coordonnateur. Dans un communiqué, les arabisants apéristes réaffirment leur rôle de «sentinelle pour asseoir une politique de rupture avec les pratiques politiques antérieures». Ce­pen­dant, ils se disent «indignés et outrés par les sorties répétées de certains responsables politiques de l’Alliance pour la République qui s’attaquent à chaque fois à d’honnêtes citoyens compétents et patriotes, proches du président de la République». Le Mnar estime que leurs camarades «piétinent ainsi les règles et principes le plus élémentaires de discipline et de solidarité qui cimentent l’unité et la cohésion autour du chef de l’Etat et remettent en cause ses choix». Les arabisants de l’Apr considèrent que ces sorties récurrentes renseignent encore sur «l’immaturité et le manque terrible de sens de l’Etat chez les auteurs de tels propos». Et de rappeler : «Personne n’a le droit de saper le moral de ces braves hommes et femmes qui bénéficient de la confiance de leur leader. Car s’attaquer à eux, c’est s’attaquer au Président et à ses choix politiques». Le Mnar regrette, en outre, cette «pagaille au sommet» et «l’inconscience notoire» qui ne doivent pas rester impunies. C’est pourquoi les animateurs de ce mouvement invitent le Président Macky Sall restaurer la discipline et la bonne conduite dans le parti.