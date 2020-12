Mercato – PSG : Une incroyable opération financière pour le retour de Neymar au Barça ?

Une fois n’est pas coutume, l’avenir de Neymar fait encore énormément parler. Actuellement, le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, mais ce bail pourrait être prolongé. En effet, en coulisse, cela discute actuellement pour conserver le joueur de 28 ans plus longtemps. Alors que ce dossier avancerait bien, Leonardo serait encore loin de toucher au but. Malgré cette volonté du PSG et de Neymar de continuer ensemble, la porte ne serait pas totalement fermée pour un départ. Et c’est à nouveau vers le FC Barcelone que le joueur de Thomas Tuchel est envoyé. Après son retour avorté en 2019, le natif Mogi Das Cruzes pourrait retrouver la Catalogne, mais tout dépendra du futur président. Le 24 janvier prochain, le successeur de Josep Maria Bartomeu sera connu et on devrait alors en savoir plus concernant un retour de Neymar. En effet, alors que certains ont clairement fermé la porte à un retour, d’autres tendent déjà les bras à l’international auriverde.

« Cela coûterait entre 45 et 55M€ »