Serigne Cheikh Mbacké Bara Doly, tout feu tout flamme

“Khalifa Sall est la cause des malheurs de l’opposition et du Sénégal, il n’est…”

Khalifa Sall est de l’opposition, mais il est la cause de tous nos malheurs. En 2017, quand on faisait notre liste Maanko Wattu Sénégal, pour avoir la majorité à l’ Assemblée nationale, Khalifa Sall, en prison, a catégoriquement refusé, arguant qu’Abdoulaye Wade ne sera jamais devant lui. Il a cassé la coalition et s’est allié avec Idrissa Seck. A cause de lui, on nous a insultés à l’Assemblée nationale. Mais depuis sa sortie de prison, il n’a même pas appelé ceux qui l’aidaient et le défendaient lors de sa détention. On ne ferait plus la même erreur de 2017. On n’a pas besoin de Khalifa Sall, mais d’une personne capable de gérer les intérêts du Sénégal. Qu’il soit ou maire ou pas, ne nous intéresse pas”, a fulminé le député.