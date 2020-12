Autoponts : Oumar YOUM construit, Mansour FAYE inaugure

Le beau-frère de Macky SALL est verni. Quand il s’agit de distribuer ou de réceptionner, Mansour FAYE est, en effet, à la première loge.

Il a commencé par ouvrir la porte à SUEZ qui a dégagé la SDE et après le tollé suscité par l’acquisition et la répartition de l’aide destinée aux populations impactées par le coronavirus, le frère de l’épouse de Macky SALL a migré dans un autre département avec beaucoup plus de galons.

Nommé dernièrement ministre des infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, il s’agit, maintenant, pour lui, d’inaugurer les infrastructures réalisées par son prédécesseur comme sait si bien le faire son « goro ». Hier mercredi, il a procédé à l’inauguration de autopont de Yoff après ceux de Keur Gorgui et de Saint Lazare. « Le programme d’amélioration de la mobilité urbaine à Dakar devient maintenant une réalité. Ces ouvrages vont contribuer fortement à améliorer la circulation de manière générale… Dans les jours à venir d’importantes infrastructures pour le grand bonheur des populations seront livrées », a déclaré Mansour FAYE dans les habits du grand bâtisseur. Oumar YOUM qui avait lancé ces projets en grandes pompes le 5 mai 2019 est coiffé au poteau, limogé qu’il a été avant la fin des travaux.

Ainsi, avec Macky SALL, être « goro » du président donne de réels avantages. Mansour FAYE trône en outre à la tête du ministère qui a plus de 51% du budget national. On pourrait comprendre pourquoi, contre vents et marées, il veut rebaptiser l’avenue Général De Gaule au nom de Macky SALL.

walfnet