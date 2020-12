“Les échanges entre l’UE et le Royaume-Uni seront moins fluides”

L’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Union européenne aura “des implications de grande portée pour les personnes, les entreprises et les administrations publiques”, selon le chef des eurodéputés en charge du Brexit, l’Allemand David McAllister, qui s’adressait au journal allemand Die Welt. “Le commerce entre l’UE et le Royaume-Uni ne sera pas aussi fluide qu’à l’époque du marché unique et de l’union douanière”, a-t-il déclaré.