Le phénomène “Flash cas” devient de plus en plus récurrent dans les établissements scolaires. En effet, les jeunes l’utilisent comme pseudo sur les réseaux sociaux. Ce, dans le seul but de dénigrer, vilipender, ou diffuser des images obscènes de leurs camarades etc. Ces jeunes se sont inspirés de la série Virginie. Des parents d’élèves s’en offusquent et les invitent à la raison.