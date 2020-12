Lewandowski élu Joueur de l’année, Cristiano Ronaldo Joueur du siècle

Robert Lewandowski a été élu Joueur de l’année dimanche à Dubaï lors des Globe Soccer Awards, trophées décernés par l’Association européenne des agents de joueurs (EFAA) et l’Association européenne des clubs (ECA). Le buteur polonais, grand artisan du triplé Championnat-Coupe-Ligue des Champions du Bayern Munich, avait déjà, entre autres, été élu joueur de l’année lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards, le 17 décembre dernier.