RDC: les gouverneurs des 26 provinces se réunissent autour du président Tshisekedi

En RDC, les vingt-six gouverneurs de provinces sont convoqués à Kinshasa pour une conférence autour du président Félix-Antoine Tshisekedi. Thème de cette rencontre : « la gouvernance des provinces dans l’environnement démocratique actuel, défis et opportunités ». Une réunion des gouverneurs qui intervient au moment le plus fort de la crise au sein de la coalition FCC-CACH au pouvoir et qui devrait profiter au clan Tshisekedi au détriment de son rival Joseph Kabila.

avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda – RFI Cette réunion est la deuxième du genre dans le premier quinquennat du successeur de Kabila et elle survient après une série d’événements qui ont fragilisé le FCC de Joseph Kabila… Il y a eu d’abord le désaveu de Jeanine Mabunda, la présidente de l’Assemblée nationale et de tout son bureau essentiellement FCC. Deuxième revers pour le FCC : la lettre de six sénateurs pro-Kabila qui font part à l’ancien dirigeant d’une série de dysfonctionnement de la plateforme politique et qui réclament la démission de sa coordination. Dans une tentative de sauver ce qui peut être sauvé, une commission de crise a été mise en place par l’ancien président… Cette commission, explique Raymond Tshibanda, son président, va continuer ses consultations auprès des élus nationaux et des chefs de regroupements politiques pour essayer de comprendre la débâcle et tenter de refaire l’unité du clan Kabila… Faut-il alors s’attendre à ce que d’autres membres du FCC rejoignent le camp du président Félix Tshisekedi ? Le secrétaire général de l’UDPS, le part présidentiel, Augustin Kabuya révèle qu’il est courtisé par plusieurs gouverneurs pro-Kabila qui expriment leur volonté de rejoindre l’Union sacrée pour la nation, celle qui doit soutenir la philosophie de la démarche du président de la République.