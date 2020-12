Coronavirus : l’OMS demande de se préparer dès à présent à de pires épidémies

Selon une étude menée par des chercheurs américains, les personnes présentant des troubles neurologiques ont un risque accru de mourir du Covid-19.

On en apprend un peu plus, chaque jour, sur le Covid-19. Une nouvelle étude américaine, publiée dans Neurology, la revue médicale de l’American Academy of Neurology et relayée par WebMD, vient de montrer que les individus souffrant de troubles neurologiques avaient un risque plus élevé de mourir du virus que les autres personnes.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs du Montefiore Health System et du Albert Einstein College of Medicine ont examiné les dossiers de 4 711 patients qui ont été hospitalisés au Montefiore au cours de la période allant du 1er mars 2020 et au 16 avril 2020 à cause du Covid-19. Parmi eux, 581 personnes, soit 12%, souffraient de problèmes neurologiques graves. Leur état justifiait la nécessité de réaliser une imagerie cérébrale. Ces données ont été comparées aux dossiers de 1743 patients atteints du Covid-19 ne souffrant pas de troubles neurologiques, d’âge et de gravité similaires qui ont été admis à l’hôpital au cours de la même période.

Résultat : parmi les personnes ayant subi une imagerie cérébrale, 55 ont reçu un diagnostic d’AVC et 258 personnes ont présenté un état de confusion ou une capacité de réflexion altérée. Les personnes ayant subi un AVC avaient deux fois plus de risque de mourir (49%) que celles qui ne souffraient pas de troubles neurologiques (24% de mortalité). Une différence significative, selon les scientifiques.

Vers une meilleure prise en charge

Précision importante, plus de la moitié des patients victimes d’AVC ne souffraient pas d’hypertension ou d’autres facteurs à risque. “Cette découverte très inhabituelle concorde avec d’autres études et suggère que l’infection par le nouveau coronavirus est en soi un facteur de risque d’accident vasculaire cérébral”, a déclaré le Dr David Altschul, directeur chirurgical du Montefiore Comprehensive Center for Stroke Care. , et co-auteur de l’étude. À noter que le taux de mortalité chez les personnes présentant des troubles de confusion mentale s’élevait à 40% contre 33% pour les autres patients. Un écart jugé suffisamment significatif.

“Cette étude est la première à montrer que la présence de symptômes neurologiques, en particulier un accident vasculaire cérébral et une pensée confuse ou altérée, peut indiquer une évolution plus grave de la maladie, même lorsque les problèmes pulmonaires ne sont pas graves”, a précisé David Altschul, MD. Pour les auteurs, cela ne fait aucun doute, ces connaissance pourraient améliorer la prise en charge des patients et “sauver davantage de vies pendant cette pandémie”.

