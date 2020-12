Le président des transporteurs de gros porteurs de Touba et un autre chauffeur ont passé, hier, leur deuxième nuit à la prison de Mbacké. D’après “SourceA”, Yoro Diakhaté et Oumar Sarr ont été placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbacké.

Les deux chauffeurs, ajoute la même source, sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée, violence et voie de fait et destruction de biens appartenant à autrui. Les mis en cause seront jugés, demain jeudi.