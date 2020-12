Chine : les montagnes de Zhangjiajie, un véritable trésor de la nature

Comme venue d’un autre monde, entre ciel et terre, la forêt de pierre que constituent les montagnes de Zhangjiajie est l’une des icônes de la Chine. Ces pics sculptés par le temps sont un trésor de la nature qui n’existe nulle part ailleurs. Pour les découvrir, il faut emprunter l’un des ascenseurs extérieurs, les plus hauts et les plus rapides au monde. Ouverts en 2002, ils peuvent transporter 1 380 personnes toutes les heures. Au sommet, on se bouscule été comme hiver.

Un parc de 220 kilomètres carrés

“Avant, quand il n’y avait pas d’ascenseurs, il nous fallait trois heures pour monter à pied, environ 6 000 marches à gravir. Maintenant, on arrive au sommet en moins de deux minutes“, témoigne l’un des responsables des ascenseurs. Le paysage compte plus de 3 000 montagnes flottantes, tandis que la faune et la flore sont exceptionnelles. Le parc immense, qui s’étend sur 220 kilomètres carrés et est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est fréquenté par trois millions de touristes chaque année.