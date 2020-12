“Colors of Africa” expose le regard d’une nouvelle génération de photographes

Inspirés des travaux de Malick Sidibé, Seydoux Keita ou encore Meïssa Gaye, pionniers de la photographie africaine, Hassan Hajjaj, Thandiwe Muriu, Nyaba Ouedraogo, Derrick Boateng et Ebuka Michael représentent une nouvelle génération de photographes portraitistes. Avec leurs images aux couleurs vives, ces artistes veulent transmettre joie de vivre, espoir et philosophie positive. Un nouveau regard sur le continent africain. L’exposition de leurs œuvres intitulée Colors of Africa est visible à la 193 Gallery à Paris jusqu’au 10 janvier 2021.