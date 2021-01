BioNTech met en garde contre les stratégies de vaccination inefficaces

Stratégies britannique et danoise

Face aux stocks limités de ce produit, le Danemark a annoncé lundi espacer jusqu’à six semaines les deux doses; le Royaume-Uni, qui a autorisé le vaccin avant l’UE, début décembre, laisse s’écouler jusqu’à 12 semaines entre les deux injections. “De cette manière, nous pourrons vacciner plus de monde dès maintenant”, a expliqué le chef de l’Agence nationale danoise de la Santé, Søren Brostrøm, interrogé par la télévision publique TV2, soulignant que cette analyse se fondait sur la documentation présentée par les laboratoires qui fait état d’une seconde dose reçue “entre 19 et 42 jours” après la première. En Allemagne, le ministère de la Santé a demandé aux autorités sanitaires d’évaluer les options pour rallonger le délai, selon un document consulté lundi par l’AFP.