Hadja Kora dépose ses valises au Sénégal

Auteur-compositeur, instrumentaliste complète, la Guinéenne Hadja Kora Kouyaté dite ‘’Hadja Kora’’ est basée à Dakar depuis plus de 6 mois. Elle est la seule ‘’korafola’’ féminine en Guinée et l’une des seules dans toute la sous-région, du moins à ce niveau. Elle vient de sortir son premier album intitulé ‘’Douwawou’’ (Bénédiction).

Entourée d’un nouvel ensemble instrumental composé d’un second ‘’korafola’’, de percussionnistes, d’un clavier et d’un guitariste, elle l’a présenté à la presse sénégalaise. L’opus réalisé en autoproduction est composé de dix chansons (environ 40 mn).

Il s’agit de chansons traditionnelles mandingues, mais aussi de la world music et du reggae. Ces chansons parlent de la paix en Guinée et en Afrique, de l’unité nationale, de la situation des femmes et d’autres problèmes sociaux, d’amour et de mariage. Ils sont déclinés en soussou, en pulaar, en malinké et en anglais. L’album a été enregistré à Conakry entre 2019 et 2020 au sein du studio Yetekan Production. La musicienne y collabore avec plusieurs ‘’korafolas’’ et percussionnistes guinéens, un bassiste et un balafoniste.

Hadja Kora est une artiste à fort potentiel. Elle possède le talent assez rare de jouer de la kora et de chanter et danser en même temps, le tout sur une même scène. Elle peut aussi se produire seule (kora et chant).

En effet, elle est la fille de M’Bady Kouyaté, ‘’korafola’’ de l’Ensemble instrumental de Guinée, du ballet Dioliba et du ballet Africain de Guinée. Ce dernier était le musicien officiel de la présidence de la République de Guinée et un grand maître de la kora. Il a enseigné l’art de la fabrication et du jeu de la kora à beaucoup de ses enfants et à d’autres jeunes. Il est considéré comme ‘’le père de tous les artistes guinéens’’.

Et Hadja Kora a bénéficié de sa sagesse et de son enseignement. ‘’Je suis musicienne depuis ma naissance et je ne pouvais faire autre chose que la musique’’, dit-elle au cours d’un entretien accordé à ‘’EnQuête’’. Hadja Kora est donc de la grande famille Kouyaté dont sont entre autres issus Sory Kandia Kouyaté, Kandia Kora, Bah Cissoko. Elle a été membre du ballet Souarata de Conakry, du ballet des Amazones de Guinée et du groupe Les Dauphines de Guinée. Elle a collaboré avec les maîtres Sékou Kora Kouyaté (surnommé ‘’Freedom’’), Bah Cissoko (en tant que choriste, danseuse dans certains clips et ‘’Korafola’’ dans son centre Wakiri de Guinée).

Hadja Kora Kouyaté est une instrumentiste traditionnelle complète. Au-delà de jouer de la kora à un haut niveau, elle a aussi la compétence de jouer de la guitare, du balafon, des percussions traditionnelles. Et elle affirme qu’elle apprend d’autres instruments tels que le clavier. Elle est également capable de chanter et jouer dans d’autres registres non couverts par l’album, notamment la salsa.

Auteur-compositeur, elle a un répertoire qui va des standards de la musique traditionnelle mandingue jusqu’à la musique contemporaine occidentale, en passant par diverses autres formes de musique traditionnelle et contemporaine africaine.

Elle compose des créations originales qui sont inspirées du folklore de la musique mandingue. Implantée au Sénégal depuis le mois de juillet 2020, à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles à Dakar, elle cherche à donner une couleur vraiment sénégalaise au répertoire de la musique mandingue. En tant que compositeur et parolière, elle aime écrire et chanter ce qu’elle voit. Ses chansons touchent à la vie quotidienne des Africains et ce qu’elle a de plus heureux et de plus triste. Elle chante, entre autres langues, en soussou, en pulaar, en manding et en anglais.