La mystérieuse disparition de Jack Ma

Coup de tonnerre dans le monde des affaires chinois

Bien décidé à mettre des bâtons dans les roues de son ancien protégé, le PCC, via l’Administration d’État pour la régulation des marchés, annonçait fin décembre l’ouverture d’une enquête contre le géant Alibaba pour “suspicion de pratiques monopolistiques.” Un véritable coup de tonnerre dans le monde des affaires chinois, où Alibaba et son charismatique patron Jack Ma sont des symboles de la réussite technologique de l’empire du Milieu.

Habituellement très volubile, Jack Ma n’a plus donné signe de vie. Selon le Financial Times, le milliardaire devait participer à un programme télévisé qu’il a lui-même créé ce dimanche 3 janvier. Mais il a finalement été remplacé à la dernière minute. Une absence qui se justifierait par un conflit d’agenda, a expliqué ce lundi une porte-parole d’Alibaba à l’agence Reuters. Mais selon France 24, le nom de Jack Ma a également été effacé du site de l’émission, et le clip promotionnel de ce programme de téléréalité ne fait plus aucune référence au fondateur d’Alibaba.