Dr Mansour DIOUF: «L’Etat va fermer l’activité économique pour créer une pandémie plus grave »

Les spéculations sur l’instauration du couvre feu de nouveau vont bon train. Si d’aucuns estiment c’est le seul moyen d’endiguer la pandémie qui a pour épicentre Dakar, d’autres pensent que l’Etat du Sénégal ne respecte par les citoyens.

Pour le Dr Mansour DIOUF, réanimateur à Bordeaux, cette nouvelle stratégie adoptée n’est pas la plus adaptée en ces circonstances. Allant plus, il affirme même qu’elle n’est pas bonne. Selon lui, « face à une crise sanitaire, la gestion revient aux professionnels de la santé et les médecins doivent être mis en avant. La situation demande de la communication de masse jusqu’à ce que les gens adhèrent ».

Pour ce faire, il invite les médecins à « donner les raisons qui doivent pousser les gens à accepter de se faire vacciner ». A l’en croire, « on ne peut pas calquer notre stratégie sur celle de la France qui a enregistré 65.000 morts contrairement au Sénégal qui en est à plus de 428 victimes ».

« La stratégie adoptée n’est pas la bonne. C’est aussi un faux problème de prendre comme prétexte la hausse des cas pour imposer aux Sénégalais des mesures coercitives. Le vrai obstacle, c’est la prise en charge des cas graves et l’Etat doit y remédier. Les gens qui meurent de cette maladie sont toujours les mêmes, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans, celles qui représentent, d’autres pathologies chroniques. Aujourd’hui, ce sont ces gens qu’il faut protéger. Parmi ces jeunes atteints de Covid, combien on fait des formes asymptomatiques ? L’Etat va fermer l’activité économique pour créer une pandémie plus grave », déclare-t-il.

