Guy Marius Sagna: “Macky s’entraine pour le 3e mandat, les populations aussi s’entraînent contre…”

Le président de la République, Macky Sall s’entraine pour le 3e mandat. En cas de soulèvement populaire contre le 3e mandat il va décréter l’état d’urgence, le couvre-feu, estime l’activiste, Guy Marius Sagna.

Macky veut forcer…

D’après Guy Marius Sagna, les populations aussi s’entraînent contre le 3e mandat. “Si Macky veut forcer et sortir les forces de l’ordre quelle réponse des populations ?”, s’interroge l’activiste.

Jacqueries…

“Depuis hier on a assiste aux jacqueries qui lui feront face. Oui, à une politique sanitaire et sociale qui prévient, protège les sénégalais des différentes maladies. Non au marketing et au business de la peur qui ne font même plus peur”, déclare M. Sagna.

Prenne aux sérieux…

” Président Macky Sall, si vous voulez que nous vous prenions au sérieux dans cette lutte, commencer par payer les hygiénistes, les infirmiers, les médecins qui luttent contre le coronavirus et qui sont restés sans salaire depuis septembre 2020. Si vous voulez que l’on vous prenne au sérieux monsieur le président, commencez par supprimer le hcct, le Cese…comme vous aviez supprimé le sénat contre les inondations. Les inondations de 2012 n’avaient pas fait 438 décès et vous aviez supprimé le sénat”, ajoute M. Sagna.