James Bond, ‘Dune’, ‘Black Widow’… Les 25 films hollywoodiens les plus attendus en 2021

On prend (presque) les mêmes et on recommence. La pandémie de coronavirus a complètement chamboulé le calendrier des sorties des studios hollywoodiens. Parmi les films les plus attendus de 2020, certains ont pu sortir au cinéma avant que les confinements soient décrétés dans le monde entier, comme “Birds of Prey” ou “Bad Boys for Life”. D’autres ont bénéficié d’une sortie directement sur les plateformes, comme “Mulan”, “Soul” ou “Wonder Woman 1984” (ce dernier doit toutefois encore sortir au cinéma en France). Seul “Tenet” a tenté une sortie classique en salles au cœur de l’été.

Mais la plupart des blockbusters attendus en 2020, à l’image de “Mourir peut attendre”, “Black Widow” ou encore “Fast & Furious 9” ont vu leur sortie repoussée de plusieurs mois et se retrouveront donc dans les salles en 2021, si tout se passe bien. Certains longs métrages qui ont réussi à être tournés en pleine pandémie, comme “Matrix 4” ou “Mission Impossible 7” s’ajoutent au calendrier, ainsi que quelques films prévus sur Netflix, qui continue d’investir massivement dans les films exclusifs et attire toujours plus de stars.

Voici les 25 films hollywoodiens les plus attendus de 2021 :

‘Morbius’ — le 17 mars

Sony continue de développer l’univers des personnages autour de Spider-Man, seul segment de l’univers Marvel dont il possède les droits. Après Venom, voici “Morbius”, surhomme doté de capacités proches des vampires, apparu dans les comics dans les années 70. Jared Leto interprète le rôle principal.

Premier blockbuster de l’année, sa sortie reste cependant à confirmer, car les effets de la pandémie risquent encore de perturber grandement le fonctionnement des cinémas mi-mars.

‘Raya et le dernier dragon’ — le 31 mars

Le traditionnel Disney de Noël arrivera finalement avec trois mois de retard. C’est une histoire originale, celle de la guerrière Raya, dans un monde fictif baptisé Kumandra, qui se met à la recherche du dernier dragon.

Probablement conscient que le film ne pourra pas sortir au cinéma dans des conditions normales, Disney a déjà annoncé qu’il sera proposé en même temps sur Disney+ contre un paiement supplémentaire, comme ce fut le cas pour “Mulan”. La France ne devrait pas être concernée en raison de la réglementation sur la chronologie des médias.

‘Mourir peut attendre’ — le 31 mars

Presque un an après sa date de sortie originale, le prochain James Bond devrait enfin arriver sur les écrans. C’est la dernière fois que Daniel Craig interprète le célèbre agent secret. Un film attendu au tournant après une production chaotique : le tournage a été interrompu quand Daniel Craig a été blessé, et le réalisateur a changé en cours de route.

‘Black Widow’ — le 5 mai

Après une année blanche pour Marvel, le film centré sur le personnage de Scarlett Johansson, repoussé d’un an, devra relancer la machine. “Black Widow”, dont l’action se déroule entre les événements de “Captain America: Civil War” et de “Avengers: Infinity War”, nous en dira plus sur le passé de la super espionne, et nous permettra de découvrir le personnage de Yelena Belova, joué par Florence Pugh, qui pourrait bien jouer un rôle important dans les futurs films de l’univers Marvel.

‘Fast & Furious 9’ — le 26 mai

La saga hors norme se poursuit avec un neuvième opus. Si la recette semble inépuisable — les deux derniers opus, sortis en 2015 et 2017 ont chacun rapporté plus d’un milliard de dollar au box office — le spin-off “Hobbs and Shaw”, en 2019, n’a réalisé “que” 750 millions de dollars de recettes. Simple accident de parcours ou début d’une lassitude du public ?

Deux autres épisodes suivront pour conclure la saga.

‘Cruella’ — le 26 mai

Disney

Disney continue d’adapter ses classiques d’animation en live-action. Ici, le studio a choisi Emma Stone pour interpréter la méchante des “101 Dalmatiens” dans une sorte de prequel qui montrera la jeunesse du personnage dans le Londres dans années 70.

‘Venom: Let There Be Carnage’ — le 23 juin

Deuxième film dans l’univers de Spider-Man prévu cette année, la suite du “Venom” de 2018, toujours avec Tom Hardy dans le rôle titre, n’a pas encore dévoilé grand chose de son intrigue. On sait cependant que Venom sera confronté à Cletus Kasady, un tueur en série qui devient Carnage, interprété par Woody Harrelson.

‘Luca’ — le 23 juin

Disney/Pixar

Après une année 2020 gâchée, Pixar reprend son créneau habituel au début de l’été pour proposer sa nouvelle réalisation. “Luca”, qui se déroule en Italie, raconte une amitié entre deux garçons, menacée par le secret que garde l’un d’entre eux : il est en réalité un monstre marin qui vient d’un autre monde situé sous la surface.

‘Minions 2 : Il était une fois Gru’ — le 7 juillet

Comme “Fast & Furious”, la franchise des Minions, également produite par Universal, ne montre pas de signes de fatigue, et ses deux derniers films ont chacun rapporté plus d’un milliard de dollars au box office mondial.

Toujours réalisé par le studio français Illumination Mac Guff, ce nouvel opus montrera comment les Minions ont commencé à travailler pour Gru, le héros de “Moi, moche et méchant”.

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ — le 7 juillet

Marvel Studios

Marvel fera la part belle à une nouvelle génération de super héros cette année. En juillet, le studio sortira “Shang-Chi”, sur un maître du kung-fu chinois, interprété par l’acteur canadien Simu Liu.

‘Top Gun: Maverick’ — le 14 juillet

La tant attendue suite de “Top Gun”, 35 ans après, arrivera enfin, avec un an de retard. Tom Cruise y interprète toujours Pete Mitchell, désormais pilote d’essai, chargé de former des jeunes diplômés à une mission spéciale. Parmi eux, Bradley Bradshaw, joué par Miles Teller, le fils de Nick du film original.

‘Space Jam : Nouvelle ère’ — le 14 juillet

Warner Bros.

Autre franchise qui renaîtra en 2021 : “Space Jam”. Nouvelle rencontre entre le monde des Looney Tunes et celui du basketball. C’est LeBron James qui succède à Michael Jordan dans le rôle principal.

‘Jungle Cruise’ — le 28 juillet

Disney tentera de recréer le succès de “Pirates des Caraïbes” en portant une autre attraction de ses parcs à l’écran. Cette croisière dans la jungle — jamais construite à Disneyland Paris — est un classique des parcs américains depuis leur ouverture. A l’écran, elle devient un film d’aventure mouvementé avec Dwayne Johnson et Emily Blunt.

‘The Suicide Squad’ — le 4 août

Le seul film DC Comics de 2021 verra le retour de la Suicide Squad, avec un casting remanié. Après l’échec de “Birds of Prey” au box-office début 2020, le film est attendu au tournant. Warner Bros. a fait appel à James Gunn, réalisateur des “Gardiens de la Galaxie”.

Au casting, on retrouve toujours Margot Robbie sous les traits d’Harley Quinn. En revanche, exit Jared Leto et Will Smith, remplacés par de nouveaux personnages joués par Idris Elba, John Cena ou encore Pete Davidson.

‘Dune’ — le 29 septembre

L’adaptation du roman classique de science-fiction par Denis Villeneuve, réalisateur de “Premier Contact” et “Blade Runner 2047”, est très attendue, 35 ans après la première tentative par David Lynch. Au casting, on retrouve Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac ou encore Josh Brolin.

Les premières images laissent entrevoir un univers visuel monumental et très épuré, caractéristique du style du réalisateur québécois.

‘The Last Duel’ — le 13 octobre

Le prochain film de Ridley Scott comme réalisateur est également celui du duo Matt Damon et Ben Affleck en tant que scénaristes. Filmé à l’automne dernier en plein Covid, ce film historique raconte l’opposition entre deux chevaliers français lors du dernier duel judiciaire, au XIVème siècle. Les deux scénaristes partagent l’affiche avec Adam Driver.

‘Eternals’ — le 3 novembre

Dernier film Marvel de Disney cette année, “Eternals” réunit à l’écran un casting prestigieux avec Angelina Jolie, Richard Madden et Kit Harrington de “Game of Thrones” ou encore Salma Hayek pour incarner un groupe de super héros appartenant à une race d’aliens censés protéger la Terre d’une espèce maléfique appelée les Déviants.

‘Mission Impossible 7’ — le 17 novembre

Le tournage du prochain “Mission Impossible” a été interrompu plusieurs fois à cause du Covid et semble ne toujours pas être terminé. Mais le film devra être prêt pour une sortie en fin d’année. Toujours avec Tom Cruise dans le rôle d’Ethan Hunt, le film promet des scènes d’action encore plus spectaculaires, dont une où l’acteur se jette d’une falaise au guidon d’une moto.

‘West Side Story’ — le 8 décembre

La nouvelle adaptation de “West Side Story” par Steven Spielberg devait être un des événements ciné de la fin d’année 2020, ce sera finalement le cas un an plus tard. Le scénario de cette comédie musicale est écrit par Tony Kushner, l’auteur d'”Angels in America”, qui a déjà collaboré avec Spielberg pour “Lincoln” et “Munich”.

Comme le film de 1961, ce nouveau long métrage raconte l’amour impossible à la “Roméo et Juliette” entre deux jeunes affiliés à deux gangs rivaux de New York. Ansel Elgort (“Nos étoiles contraires”, “Baby Driver”) interprète Tony tandis que Maria sera jouée par Rachel Zegler, dont c’est le premier rôle.

La suite de ‘Spider-Man’ — le 15 décembre

De nombreuses rumeurs entourent déjà le troisième film avec Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. Cette suite, toujours réalisée par Jon Watts, pourrait en effet voir revenir les anciens interprètes de l’Homme-araignée à l’écran, Tobey Maguire et Andrew Garfield, et ainsi introduire la théorie du multiverse au sein de l’univers Marvel.

‘Matrix 4’ — le 22 décembre

La franchise Matrix va renaître en 2021 avec une partie de l’équipe originelle. Lana Wachowski, une des deux réalisatrice de la trilogie, est derrière la caméra et la majorité du casting est de retour, dont Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson. Côté scénario, rien n’a encore fuité, pas même le véritable titre du film.

‘The French Dispatch’ — 2021

Le nouveau film de Wes Anderson était le candidat idéal pour ouvrir le Festival de Cannes 2020, peut-être qu’on le retrouvera sur la Croisette en 2021, avec une date de sortie dans les salles de cinéma quelques temps après.

Sous la forme d’une collection de trois histoires racontées par le prisme d’un journal anglophone édité en France, le réalisateur réunit un casting prestigieux, avec Benicio del Toro, Andrian Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Bill Murray ou encore Elisabeth Moss. On retrouvera aussi quelques têtes d’affiche françaises, dont Guillaume Gallienne, Cécile de France ou Mathieu Amalric.

‘Army of the Dead’ — 2021

Alors que les studios de cinéma attendent de voir si le public sera prêt à retourner dans les salles en 2021, Netflix poursuit le développement de son catalogue et continuera de lancer des films à gros budget cette année. Parmi eux, “Army of the Dead”, un film de Zack Snyder (réalisateur de “Justice League”) sur un groupe de mercenaires qui tente de braquer un casino de Las Vegas pendant une invasion de zombies.

‘Red Notice’ — 2021

Egalement prévu sur Netflix, ce film sur un agent d’Interpol qui se lance sur la trace du voleur d’art le plus recherché du monde réunit quelques-unes des stars hollywoodiennes les plus en vues : Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds.

‘Don’t Look Up’ — 2021

Adam McKay (réalisateur de “The Big Short” et “Vice”), spécialiste des comédies satiriques, arrive lui aussi sur Netflix avec un film sur deux astronomes qui veulent prévenir l’humanité d’une catastrophe imminente.

Le réalisateur a assemblé, lui aussi, un casting impressionnant, avec Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande ou encore Chris Evans.