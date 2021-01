Noo Lank: « La crédibilité de Macky Sall pose problème dans la lutte contre la covid-19»

Le mouvement Noo Lank considère que président de la République, Macky Sall a un sérieux déficit de crédibilité publique. Pour avoir habitué les Sénégalais à un revirement de parole et d’engagement, il a perdu leur confiance. Même ses plus proches partisans, relève-t-on, ont découvert sa forte duplicité, faisant qu’il change de vérité au gré de ses intérêts, cache ses intentions et n’hésite pas à trahir ses engagements, quelle que soit la gravité et la solennité pour le peuple.

Aujourd’hui, au moment où il a besoin d’avoir la confiance des Sénégalais, ce manque de crédibilité constitue un handicap sérieux pour mener la lutte contre la pandémie au Sénégal. D’après Noo Lank, les Sénégalais ont besoin d’une voix, dont ils ne doutent point pour croire les chiffres sur la Covid-19, les explications sur leurs variations inexpliquées et les mesures sur la vaccination. « Les Sénégalais ont besoin d’un leader vrai et honnête, qui pense au Sénégal d’abord », regrette-t-on.

Face à cette situation, Noo Lank invite le Président Macky Sall à mettre en place un Conseil scientifique national indépendant sur la Covid, dirigé par un scientifique réputé et crédible pour parler aux Sénégalais et donner les orientations sur le pilotage de la pandémie. « Elle ne ferait pas double emploi avec le Comité de gestion du Ministère de la santé. Une telle instance, ne sera encadrée que par l’autorité du président Macky Sall. Et elle sera inclusive de toutes les compétences et forces sociales, incluant celles en dehors de la santé. A ce titre, elle bénéficierait de plus de chance de faire passer le message et les choix nécessaires que la population doit faire, pour échapper avec le moins de dégâts à la pandémie de la covid-19 », instruit-on.

Le président de la République pourrait alors, se consacrer exclusivement, à la relance de l’économie. Noo Lank précise qu’en l’absence d’un Premier ministre, il n’a pas de flexibilité pour se consacrer à cette tâche avec suffisamment de constance et de suivi, pour s’assurer que cette relance soit effective et impacte les populations.

« Il y va de la capacité de l’Etat de mener une communication efficace qui convainc les Sénégalais, tout en veillant à assurer la résilience de l’économie pour la survie de toutes les couches.

Dans les circonstances actuelles, face au danger de la covid-19 et les menaces sur l’économie, il doit redescendre de son piédestal de pouvoir solitaire et faire preuve de rationalité, d’humilité et de raison. La situation l’exige. Il doit céder le bâton de maréchal de la covid-19, à un autre tsar », a conseillé Noo Lank.