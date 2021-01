Audit du fichier électoral: Toussaint Manga récuse le cabinet Era

Dans une lettre ouverte adressée aux Sénégalais, le député libéral Toussaint Manga, par ailleurs secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds), lance un « appel solennel » à toute l’opposition et à la société civile pour la récusation du cabinet Era Baker Tilly pour l’audit du fichier électoral. Comme principale raison, il estime que ledit cabinet est « à la solde de Antoine Félix Diome (ministre de l’Intérieur) qui va tenir les manettes et manipuler le fichier électoral à sa guise ».

M. Manga déclare que l’une de ses priorités est d’ « œuvrer à dessaisir Antoine Félix Diome de toutes les questions électorales ». Aussi interpelle-t-il « les démocrates amis du Sénégal, l’Usaid, l’Union africaine, l’Union européenne, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers, soucieux des règles de bonne gouvernance et de transparence, d’opposer un véto clair contre cet audit du fichier ».

Toussaint Manga soutient que le cabinet Era Baker Tilly n’a aucune compétence ni expérience en matière électorale. De plus, ajoute-t-il, ledit cabinet est « partisan et coloré politiquement. Il ne peut pas gérer, en toute impartialité, l’audit du fichier ». « Nous sommes tous conscients que seul un fichier assaini, fiable et transparent pourrait garantir au peuple des élections libres, apaisées et crédibles lors des prochaines échéances électorales », écrit le député, soulignant qu’en sa qualité de représentant du peuple, il a « l’obligation de tirer la sonnette d’alarme pour sensibiliser l’opinion ».

Aly DIOUF

LESOLEIL