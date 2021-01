Comment le Real Madrid compte résoudre l’équation Kylian Mbappé

Après la mythique série Neymar-Barça qui s’est terminée par un transfert avorté, le feuilleton Mbappé-Real Madrid ne fait que débuter. Le Français est la priorité de recrutement de Florentino Pérez pour la prochaine saison. Le joueur du PSG fait d’ailleurs déjà la Une de AS ce mardi avec le titre “La formule Mbappé”.

Le journal espagnol révèle les coulisses de l’opération complexe Mbappé au Real. Mais si cette venue pourrait connaître des rebondissements, le Real aurait un plan solide pour conclure ce transfert. D’abord les dirigeants merengues n’espèrent pas que Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin 2022, deviendra le transfert le plus cher du monde.

Un prix entre 150 et 222 millions?

Pour arriver à ses fins et justifier un prix à la baisse, le Real veut s’appuyer sur la situation actuelle du marché des transferts. Florentino Pérez espère donc négocier le prix de l’attaquant aux alentours de 150 millions d’euros. Mais le club se prépare à toutes les options, comme celle d’un PSG qui ne voudrait pas lâcher son joueur en dessous du prix de la plus grosse vente de l’histoire, soit 222 millions d’euros.

Le Real souhaite faire un grand ménage dans son effectif pour réaliser ce transfert pharaonique. Plusieurs joueurs, comme Isco, Dani Ceballos, Gareth Bale, Luka Jovic, Marcelo et Brahim Diaz, devraient être placés sur la liste des transferts pour récupérer des liquidités nécessaires et dégraisser la masse salariale du Real. Les autres moyens de payer la somme au PSG seront le retour espéré de la billetterie en 2021 et de nouveaux emprunts auprès des banques.