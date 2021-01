Drogue, meurtres, viols… : La Police de Touba n’a pas chômé en 2020

En 2020, la police de Touba a procédé à de nombreuses arrestations liées à diverses infractions. 39.041.000 de FCfa représentant la somme des amendes forfaitaires ont été versés au Trésor de Mbacké.

Le bilan de la Police, publié dans un communiqué, fait état de plusieurs cas de meurtres (4 cas), d’arrestations liées au non-respect du port du masque, de coups et blessures volontaires, de trafic et d’usage de chanvre, d’interruption de grossesse et de viols. Dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19, la police a arrêté 3.350 personnes pour non-respect du port du masque obligatoire dans les lieux publics et privés recevant du public. 1.567 individus ont été interpellés pour diverses infractions dont 94 pour détention et trafic de chanvre indien, 131 pour détention et usage de chanvre indien, 352 pour vol, 131 pour escroquerie et abus de confiance, 45 pour recel, 18 pour viol sur mineures et pédophilie. Deux personnes ont été arrêtées pour actes contre nature, tandis que trois autres ont été interpellées pour détention d’arme blanche.

Pour les coups et blessures volontaires, 163 personnes ont été mises aux arrêts. 29 personnes ont aussi été interpellées pour violence à ascendant, 23 personnes pour diffusion d’images à caractère personnel et pornographique. D’autres infractions ont été relevées comme les injures publiques, les rixes sur la voie publique, la détention et la mise en circulation de faux billets de banque, le vol en réunion commis avec violence, l’ivresse publique manifeste, l’usurpation de fonction et d’identité, le vol avec violence et l’association de malfaiteurs, la détention et le trafic d’arme artisanale sans autorisation administrative, l’exercice illégal de la médecine et la mise en danger de la vie d’autrui… Sur la question de la drogue, la police confie que 39,755 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis.

Par rapport à la circulation automobile, de janvier à décembre 2020, 1.003 accidents ont été répertoriés. 35.258 pièces ont été saisies, 1.091 véhicules mis en fourrière et 1.384 motos immobilisées. Relativement aux amendes forfaitaires recouvrées, 39.041.000 FCfa ont été versés au Trésor de Mbacké.

Mamadou DIEYE