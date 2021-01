Vaccin contre Ebola : un stock de 500 000 doses constitué pour les pays les plus pauvres

Un demi-million de doses vaccinales contre Ebola seront disponibles pour les habitants les plus pauvres de la planète, et cela gratuitement. C’est l’annonce que vient de faire la Gavi, l’Alliance du vaccin, une ONG qui depuis 20 ans travaille à rendre le vaccin accessible aux habitants des pays en voie de développement. Au sein de l’organisation on trouve, entre autres, l’OMS, l’Unicef, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates. Un partenariat entre les secteurs publics et privés qui, en vingt ans, a contribué à immuniser la moitié des enfants de la planète contre des maladies parmi les plus meurtrières.