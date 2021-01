Grippe aviaire: le Mali ferme ses frontières aux produits avicoles sénégalais

Dans le communiqué du Conseil des ministres publié mercredi, le Gouvernement malien annonce la suspension temporaire de la délivrance des autorisations d’importation de volaille et de produits avicoles en provenance du Sénégal.

Cette mesure est prise suite à la découverte de la grippe aviaire à Pout qui a causé la mort de 58 000 pondeuses et l’abattage de 42000 sujets.

D’autres mesures préventives ont été aussi annoncées. Il s’agit de la redynamisation des Comités régionaux et locaux de veille et de riposte contre la grippe aviaire et le renforcement des contrôles aux postes vétérinaires frontaliers, des foires et des marchés à volaille et des exploitations avicoles.