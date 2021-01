L’administration pénitentiaire suspend les visites aux détenus

L’administration pénitentiaire informe, dans un communiqué, que les visites familiales aux détenus seront suspendues jusqu’à nouvel ordre, à compter d’aujourd’hui, en raison de la flambée des cas de Covid-19 ces derniers temps.

«Avec la hausse progressive de la courbe épidémiologique, les visites familiales aux détenus au sein des établissements pénitentiaires sont suspendues à compter du 18 janvier 2021, jusqu’à nouvel ordre pour une meilleure protection sanitaire du milieu carcéral ».

Par ailleurs, précise-t-on, l’entrée des plats venant de l’extérieur est toujours valable, samedi et dimanche, non sans «particulièrement remercier ses pensionnaires et leurs familles pour leur parfaite collaboration dans la mise en œuvre de cette mesure».

Serigne Mansour Sy CISSE

LESOLEIL