Nécrologie: Décès du cinéaste Cheikh Ngaïdo Ba

Le cinéaste Cheikh Ngaïdo Ba est décédé, ce dimanche, à l’hôpital Principal de Dakar.

M. Ba a effectué ses études à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) en France, avant de rentrer au pays.

Il a fortement contribué à enrichir le contenu de la télévision nationale. Réalisateur de 1972 à 1977 à l’Office de la radio et télévision du Sénégal (Orts) devenu plus tard la Radiotélévision Sénégalaise (RTS), son riche potentiel en audiovisuel et cinéma l’a définitivement poussé à se lancer dans le cinéma.

Né le 10 juin 1949, Ngaïdo Ba était également membre du Conseil économique social et environnemental (CESE) où il dirigeait la Commission de l’artisanat, de la Culture, du Tourisme et des sports du CESE.