Renforcement de la Coopération Sénégal – Corée du Nord

C’est le maire lui-même qui a reçu, dans une grande sobriété, contexte oblige, Son Excellence Chae Hui CHOL, Ambassadeur de la République Populaire Démocratique de Corée.

Il faut souligner que c’est l’une des rares fois qu’un diplomate accrédité dans notre pays se déplace dans une commune, surtout dans un contexte de résurgence de la Covid 19, afin d’étudier les conditions d’une meilleure coopération entre deux pays partenaires. Ce qui traduit fort éloquemment des grandes chevauchées de la commune vers l’émergence.

Cette visite a pour objectifs de favoriser la coopération dans des domaines aussi utiles que variés, notamment la santé, la pêche, l’agriculture, etc… Dans l’entretien qui précède la visite de quelques localités-clés de la commune, figurent en bonne place l’étude de projet de mise en place de fermes piscicoles au niveau du lac de technopole, le développement de l’aquaculture sur la zone du Technopole avec une formation sur les techniques de l’aquaculture et l’accompagnement en matériel). Les secteurs de l’éducation, pour voir comment relever le cadre scolaire des écoles élémentaires, et de la formation de personnel sanitaire dans les domaines de la Gynécologie, Odontologie, Chirurgie Générale etc., ont figuré dans les discussions entre Pape Gorgui Ndong et son hôte. Par ailleurs, cette visite qui a eu le succès escompté pour avoir tracé de belles perspectives, notamment l’érection d’une radio municipale de Pikine-Ouest, a permis de prévoir, dans le cercle communal de Pikine Ouest, l’installation de matériels sanitaires pour le relèvement du plateau médical. Cet exemple de coopération mérite d’être cité en exemple pour les autres collectivités du Sénégal