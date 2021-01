Des balançoires sur le mur qui sépare le Mexique et les Etats-Unis, prix Beazley 2020 du Design Museum de Londres

Le “Teeter Totter Wall” (“mur à bascule”) était une installation temporaire placée sur le mur qui sépare les villes d’El Paso (Etats-Unis) et de Ciudad Juárez (Mexique). Elle a permis aux enfants de part et d’autre du mur de jouer à la balançoire ensemble.

“Je pense qu’il est devenu de plus en plus évident, avec les récents événements dans notre pays, que nous n’avons pas besoin de construire des murs, mais des ponts“, témoigne au Guardian* Virginia San Fratello, professeure associée à l’université San José (Californie). Elle est la cocréatrice, avec Ronald Rael, professeur d’architecture à l’université de Berkeley et le Colectivo Chopeke, de l’œuvre The Teeter Totter Wall (Le mur à bascule), lauréate 2020 du prix Beazley du Design Museum de Londres.

Le Teeter Totter Wall était une installation temporaire composée de trois balançoires placées sur le mur qui sépare les villes d’El Paso au Texas (Etats-Unis) et de Ciudad Juárez au Mexique. Elle a permis pendant vingt minutes aux enfants de part et d’autre du mur de jouer ensemble.

“Ce projet, qui a mis dix ans à se concrétiser, visait à souligner que les actions qui se déroulent de part et d’autre de la frontière ont des conséquences directes les unes sur les autres“, a commenté Razia Iqbal, présidente du jury 2020, lors de l’annonce des lauréats le 19 janvier 2021.

Dans un communiqué, le directeur du Design Museum Tim Marlow a déclaré considérer l’œuvre comme “un rappel inventif et poignant de la manière dont les êtres humains peuvent transcender les forces qui cherchent à les diviser.” Ce prix prend un accent symbolique alors que Donald Trump, fervent partisant de l’extension du mur, a laissé sa place au nouveau président Joe Biden, issu du parti démocrate. Ce dernier a annoncé ce 20 janvier l’arrêt de la construction du mur.

The Teeter Totter Wall a été choisi parmi 70 créations. Le prix Beazley se compose également des catégories digital, architecture, transports, graphisme, produit et mode.

*Tous les liens renvoient vers des articles en anglais