FRANCE : “Tous les étudiants qui le demandent” auront accès “aux deux repas par jour à un euro”, annonce Emmanuel Macron

Dans ce contexte de crise qui n’en finit pas, des centaines de jeunes, privés de cours en amphi depuis plus de deux mois, sont descendus dans la rue mercredi à travers la France.

Nous allons “permettre à tous les étudiants qui le demandent d’avoir accès aux deux repas par jour à un euro”, a annoncé Emmanuel Macron jeudi 21 janvier. “On ouvrirait [ce droit] à tous les étudiants non boursiers et internationaux”, a-t-il complété lors d’une rencontre avec des étudiants à l’université de Paris-Saclay. Dans ce contexte de crise qui n’en finit pas, des centaines de jeunes, privés de cours en amphi depuis plus de deux mois, sont descendus dans la rue mercredi 20 janvier à travers la France. Ils souhaitaient dénoncer les effets dévastateurs de la crise sanitaire sur leur vie quotidienne. Suivez notre direct.