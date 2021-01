Investiture de Joe Biden: le clin d’œil de Lady Gaga à une saga culte qui a ravi les internautes

«Félicitations à Lady Gaga pour sa victoire aux Hunger Games »

Beaucoup y ont vu un clin d’œil au “mockingjay” (“geai moqueur” en version française) des romans Hunger Games, de Suzanne Collins, adapté au cinéma par Gary Ross, avec Jennifer Lawrence et Josh Hutcherson. « Lady Gaga arborant un symbole de Hunger Games est exactement ce que j’avais besoin de voir aujourd’hui », a commenté un internaute sur Twitter. « Félicitations à Lady Gaga pour sa robe et pour sa victoire aux Hunger Games », a plaisanté un autre. « Lady Gaga me donne l’impression d’être aux Hunger Games », « Énorme clin d’œil à Hunger Games de Lady Gaga », « On dirait que Lady Gaga est habillée pour les 46ème Hunger Games », a-t-on également pu lire sur le réseau social. Certains ont également vu dans la coiffure de la chanteuse – une couronne tressée – un clin d’œil aux personnages de la saga, Katniss et Prim Everdeen.