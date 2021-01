Investiture de Joe Biden : le message politique passé à travers la tenue de Kamala Harris

Pour le départ de Donald Trump de la Maison Blanche et l’investiture de Joe Biden à la présidence des États-Unis, la nouvelle et première vice-présidente du pays a choisi une tenue à haute symbolique féministe. Décryptage. Ce mercredi 20 janvier 2021 changera à tout jamais l’Histoire des États-Unis. Pour la première fois en 244 ans d’existence, le pays de l’Oncle Sam a officiellement nommé Kamala Harris vice-présidente. Elle est ainsi devenue la première femme, première femme noire et première femme d’origine asiatique à accéder à ce poste. À elle seule, cette démocrate née d’un père jamaïcain et d’une mère indienne révolutionne ainsi le système par trois fois. Le violet, emblème féministe des femmes politiques américaines En arrivant au Capitole pour prêter serment ce mercredi 20 janvier 2021, Kamala Harris était, sans doute, la femme la plus regardée au monde. Pleinement consciente qu’en ce jour historique sa tenue serait scrutée et discutée, la politicienne, qui a pour habitude de concevoir ses looks comme reflets de ses engagements, a choisi de faire appel à un jeune créateur américain : Christopher John Rogers. Gagnant du CFDA/Vogue Fashion Fund en 2019, il est apprécié pour ses silhouettes volumineuses et son amour de la couleur. Déjà adoubé par Michelle Obama, il a imaginé pour la vice-présidente un ensemble violet et un manteau assorti. Ces dernières années, nombreuses sont les femmes politique américaines à privilégier le violet pour leurs choix de tenues. En 2016, lors de son discours de défaite à l’élection présidentielle face à Donald Trump, Hillary Clinton optait pour un tailleur pantalon noir et violet. Ce mercredi 20 janvier, elle a d’ailleurs de nouveau fait appel à ce même coloris pour assister à l’inauguration de Joe Biden. Un simple hasard ? Une tendance ? Loin de là. En réalité, il fait directement référence au mouvement des suffragettes, qui revendiquaient le droit de vote au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les années 1900. Si l’on a pour habitude de leur assimiler le blanc, on oublie parfois que ces dernières avaient également choisi le vert et le violet comme couleurs de prédilections. La première pour l’espoir, la seconde pour la dignité. Depuis, le violet est synonyme de lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Un combat cher à la nouvelle vice-présidente. Le féminisme au cœur du style de Kamala HarrisLe 7 novembre dernier, alors qu’elle montait sur la scène du Chase Center de Wilmington, dans le Deleware, pour prononcer son premier discours en tant que vice-présidente élue, la politicienne avait également porté une attention particulière à son look. Elle avait donc choisi un tailleur pantalon blanc signé Carolina Herrera et une blouse lavallière en soie assortie. Une tenue qui faisait écho à celles portées par les militantes féministes du début du XXe siècle, qui avaient pour habitude d’arborer des robes blanches lors de manifestations pour le droit de vote des femmes. Couleur des suffragettes et de la National Organization for Women (NOW), elle continue d’être portée régulièrement par les femmes politiques américaines comme clin d’œil au combat pour l’égalité homme-femme. En février dernier, les membres démocrates du Congrès avaient toutes revêtu des vêtements immaculés pour le discours sur l’état de l’Union de Donald Trump. Avant elles, Hillary Clinton avait elle aussi revêtue un tailleur pantalon blanc lors de la convention d’investiture démocrate à Philadelphie, dans le cadre des élections américaines de 2016. Aussi bien dans son style vestimentaire que dans ses prises de paroles, Kamala Harris a prouvé que la cause féministe était au centre de ses préoccupations.