Les arrêtés pris, le 19 janvier dernier, par les gouverneurs de Dakar et de Thiès prorogeant l’interdiction temporaire de circuler entre 21h et 5h du matin et les rassemblements, s’expirent, ce mardi à 23h 59. Par conséquent, les populations de Dakar et de Thiès attendent les nouvelles mesures que prendront les autorités dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Mais pour le ministre-Secrétaire général du gouvernement, Abdoulatif Coulibaly, le couvre-feu est déjà prorogé avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n°2021-18 qui crée un nouveau régime juridique dont les décrets d’application ont été adoptés.

« Il faut donc distinguer la mise en œuvre des dispositions qui avaient été annoncées par le ministre de l’Intérieur pour huit jour. Mais entretemps, la nouvelle loi, son décret d’application et les décrets qui proclament l’état de catastrophe sanitaire sont entrés en vigueur, effectivement, le 22 janvier », a-t-il précisé sur les ondes de la RFM. Par conséquent, explique Abdoulatif Coulibaly, « le couvre-feu, tel qu’il est défini dans le troisième régime dans la nouvelle loi est également entré en vigueur. On ne peut pas, aujourd’hui, dire que le couvre-feu a pris fin. Au contraire, il est même renouvelé et confirmé par les décrets de proclamation de l’état de catastrophe sanitaire ».

« Il est signalé que nous ne sommes plus en état d’urgence. Toutefois, nous basculons dans la gestion des catastrophes et crises sanitaires, avec l’édiction et l’application, par les membres du gouvernement, les gouverneurs et préfets, de mesures sécuritaires et sanitaires », annonçait le ministre, porte-parole et coordonnateur de la Communication de la présidence de la République. Selon Seydou Guèye, il s’agit notamment du couvre-feu, de la réglementation des rassemblements, réunions et du port du masque, ainsi que de l’organisation des déplacements, du fonctionnement des transports publics et des commerces. S.G

LESOLEIL