Giuseppe Conte a officiellement démissionné

Le président de la République Sergio Mattarella a reçu en milieu de journée M. Conte “qui a remis la démission de son gouvernement”. “Le président (…) a invité le gouvernement à rester en fonction pour gérer les affaires courantes”, précise un communiqué de la présidence de la République.

Nouvelle tentative

M. Conte espère néanmoins obtenir un mandat du président Sergio Mattarella pour tenter de former un nouveau gouvernement, son troisième depuis 2018, et mettre en œuvre un plan de plus de 200 milliards d’euros censé relancer le moteur de la troisième économie de la zone euro, refroidi par la pandémie qui a fait plus de 85.000 morts dans le pays.