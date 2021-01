Mercato – PSG : L’avenir d’une star du projet QSI sera bientôt réglé !

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG et alors que son avenir incertain ne cesse de faire couler beaucoup d’encre depuis plusieurs semaines, Angel Di Maria semble finalement bien parti pour prolonger son bail dans la capitale.

Pendant que Neymar et Kylian Mbappé, les deux têtes de gondole du projet, sont encore loin d’avoir fixé leur avenir alors que leurs contrats respectifs courent jusqu’en juin 2022, une autre star du PSG fait l’objet d’un cas encore plus urgent : Angel Di Maria. En effet, l’ailier argentin est engagé jusqu’en juin prochain dans la capitale, et il pourrait s’il le souhaite d’ores et déjà signer pour une autre écurie. Mais au micro de Canal + en novembre dernier, Di Maria affichait un souhait clair pour son avenir au PSG : « Je suis très content, très heureux. Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club », indiquait l’ancien joueur du Real Madrid.

Le PSG s’active pour Di Maria

Et cela tombe bien, le PSG a décidé de bouger en coulisses pour fixer l’avenir d’Angel Di Maria ! Comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes du jour, Leonardo aurait transmis une offre de prolongation de contrat à son numéro 11, d’autant que la récente nomination de contrat de son compatriote argentin Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG aurait déjà convaincu Di Maria. Et malgré l’intérêt annoncé de plusieurs cadors étrangers tels que Tottenham, l’Inter Milan et la Juventus, la tendance semble donc plus que jamais positive pour dans ce dossier. D’ailleurs, Leonardo n’avait pas caché ses intentions concernant Di Maria…

« Il a envie de finir au PSG »