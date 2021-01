Inde: les heurts lors des manifestations risquent de nuire au mouvement des agriculteurs

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis – RFI

Des tracteurs qui foncent sur les barrages de police, puis sur les journalistes, des manifestants qui frappent les policiers à coups de bâton pour finalement s’emparer par centaines du Fort Rouge, l’un des symboles de la république indienne… L’anarchie a régné pendant quelques heures mardi à New Delhi.

Ces événements ont effrayé la population et fait perdre aux agriculteurs une partie de la crédibilité et de la sympathie engendrées depuis deux mois. Trois cents policiers ont également été blessés et un manifestant est mort dans ces affrontements. Les dirigeants syndicaux semblent avoir perdu le contrôle de leurs troupes, mais ils accusent aussi des vandales d’avoir infiltré les manifestations.

Plusieurs dirigeants syndicaux accusés, le mouvement vacille

« Nous avons dit à ces manifestants de ne pas briser les barricades. Pourquoi l’ont-ils fait, alors ? Ils ne font plus partie de notre mouvement. Nous allons leur demander de partir immédiatement et la police peut les poursuivre si elle veut », confie Rakesh Tikait, porte-parole du syndicat Bharatiya Kisan Union.