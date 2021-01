Non-effectivité de la loi sur la Fonction publique locale : Les travailleurs territoriaux chargent l’Etat

D’après le Secrétaire général du Sytracol, «tous ces dysfonctionnements» n’ont jamais été corrigés. «Et pire, il n’y a aucune vision claire sur l’effectivité de la Fonction publique locale. Ces problèmes sont loin de trouver une solution si l’on sait que l’Etat veut rajouter une autre couche en prônant la surpression des villes», ajoute M. Diop. Il enchaîne : «C’est une forfaiture qui ne fait que compliquer la situation des travailleurs, qui vont se retrouver au chômage. Ce serait plus de 4 mille voire 4 mille 500 personnes.» Ce qui amène ces syndicalistes à exiger l’effectivité de la Fonction publi­que locale pour donner un statut aux travailleurs de toutes les collectivités territoriales du pays. Ils demandent aussi la mise en place de structure dé­diée fonctionnelle avec les moyens adéquats. Dans la même veine, les membres du Sytracol affilié à la Cnts/Fc ne veulent plus de tâtonnement mais d’une gouvernance locale véritable. «Nous voulons en plus qu’une section fonctionnelle soit mise en place pour accueillir les travailleurs. Nous allons nous battre avec toutes les forces sociales pour faire face au gouvernement afin que cette réforme aboutisse», prévient Bamba Diop.