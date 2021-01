Pourquoi la sulfureuse rivalité entre Zlatan et Lukaku ne date pas d’hier

Zlatan et Lukaku étaient alors en concurrence et n’ont disputé que 126 minutes en commun sur le terrain. Dans l’esprit de Mourinho, le Diable avait une longueur d’avance, et le Suédois avait rallié les Etats-Unis prématurément en mars 2018.

“Milan n’a jamais eu de roi, ils ont un Dieu”

En revanche, Lukaku avait encensé Ibrahimovic dans une interview datant d’il y a un an: “Je me reconnais en lui. On se comprend l’un et l’autre. Peu de gens le savent, mais il m’a beaucoup aidé à l’époque. C’est un champion. Et, comme on dit, il a la mentalité d’un chien. Il n’abandonne jamais. Je continue de suivre ses conseils.” Un hommage rapidement oublié sur le rectangle vert mardi soir.