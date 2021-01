Adha – pour éclairer la lanterne des Sénégalais et l’opinion internationale’’.

L’organisation lui en demande autant avec les organisations internationales et nationales ‘’qui ont eu à gérer des fonds sur les questions migratoires’’. En effet, Action pour les droits humains et l’amitié considère que malgré les accords européens ‘’destinés à dissuader’’ les traversées en mer, le départ ne faiblit pas.

Concernant cet accord, l’organisation parle de ces ‘’200 milliards investis dans le domaine de la migration par l’UE, de 2005 à 2019’’, d’après la fondation allemande Friedrich Blot, précise-t-elle. Adha rappelle toutefois être en accord avec la ‘’décision’’ du chef de l’Etat du Sénégal qui, en ce sens, a demandé au ministre des Affaires étrangères de lui faire ‘’un mémorandum sur la politique et les projets en œuvre’’, de même que ‘’les ressources mobilisées’’ dans le cadre de la lutte contre la migration.

Ces mesures, indique Adha, permettront au président d’avoir ‘’une vision claire’’ et en plus de ‘’corriger les failles’’ et d’apporter ‘’une nouvelle orientation, de disposer des chiffres officiels qui, une fois publiés, vont éclairer la lanterne des Sénégalais et l’opinion internationale’’.