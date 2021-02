Pour se relancer, l’Europe doit s’attaquer à la concurrence déloyale de la Chine

Vous l’ignorez sans doute, mais le canal de Suez est à nouveau au centre d’une bataille. Et les adversaires en présence ne sont pas ceux que vous croyez. Figurez-vous que, pour mieux inonder l’Europe de leurs produits, plusieurs sociétés chinoises spécialisées dans la fibre de verre (matériau utilisé, entre autres, pour la fabrication d’éoliennes) sont venues s’installer dans la zone économique spéciale qui jouxte le canal. Du coup, en plus des subventions que leur accorde Pékin, elles peuvent engranger celles qu’offre l’Etat égyptien, et tailler ainsi des croupières aux malheureuses entreprises européennes, subventionnées par personne. Trop, c’est trop ! Ulcérée par cette provocation sino-égyptienne, Bruxelles a décidé de taper du poing sur la table. Depuis le mois de juin, les produits fabriqués dans des sociétés bénéficiant de subventions versées en cascade par plusieurs Etats sont passibles de lourdes sanctions dans le cadre de sa réglementation antidumping. «C’est un grand pas en avant !», se félicite Anna Dias, avocate associée chez Gide Bruxelles.

L’Union européenne se réveille enfin ! «Pendant vingt ans, nous avons fait preuve d’une grande naïveté commerciale», constate son collègue Olivier Prost, lui aussi spécialiste du droit du commerce international chez Gide. De fait, le Vieux Continent a laissé la Chine couler ses entreprises en subventionnant éhontément les siennes, il lui a permis de racheter ses fleurons industriels et ses infrastructures, comme le port du Pirée en Grèce, et lui a donné table ouverte pour conquérir ses marchés publics. «En Europe, la plupart des nouveaux pylônes de plus de 300.000 volts sont détenus par des Chinois, constate François Godement, conseiller Asie à l’Institut Montaigne. L’inverse serait impensable.» Et l’on ne parle pas de nos normes drastiques, qui pénalisent lourdement nos industriels, mais ne sont pas toujours un obstacle aux produits venus de l’étranger. «Les contrôles sont inexistants, soupire Pascal Marchand, P-DG d’EuroCave, (…)