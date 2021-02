Sibeth Ndiaye encore égratignée : “Son boulot c’est d’être payée pour préparer 2022”

L’eurodéputé et conseiller du président Stéphane Séjourné, lui, a assuré que la nouvelle fonction de l’ancienne porte-parole gouvernementale “ne peut pas être du pantouflage”. Avant de rétorquer : “On peut être des pros en politique, mais pas forcément des professionnels de la politique.” Si Sibeth Ndiaye “avait besoin de se refaire une santé”, selon un camarade, réussira-t-elle à se détacher de ses anciennes fonctions ? Un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a émis un avis favorable à sa reconversion professionnelle. Néanmoins, cet aval reste soumis à quelques avertissements, en raison de la place de choix qu’occupe le groupe Adecco dans le secteur de l’emploi en France. Le risque “dans certaines hypothèses, de remettre en cause le fonctionnement normal et impartial de ses anciens services” a été pointé, comme l’a relaté Capital, ce lundi 25 janvier. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, Sibeth Ndiaye devrait être déchargée des dossiers qui pourraient être en lien avec ses anciennes prérogatives.

Après le remaniement de juillet, Sibeth Ndiaye a claqué la porte de l’Élysée. Un départ que la maman de trois enfants avait justifié par sa vie de famille. “J’ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que mes gamins grandissaient vite et que je passais à côté de trop de choses. Le Président dit souvent qu’il faut ’savoir prendre son risque’. C’est fait pour moi”, déclarait-elle au Canard Enchaîné, le mercredi 8 juillet 2020. En revanche, Sibeth Ndiaye n’a pas totalement refermé la porte de la politique pour autant. L’ex-conseillère presse et communication d’Emmanuel Macron n’a jamais entendu rompre avec l’exécutif, bien que sa complicité avec le chef de l’État ait été éreintée avec le pouvoir, comme nous vous le rapportions le 9 décembre 2020.

Article écrit avec la collaboration de l’agence 6Medias