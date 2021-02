FAUX POLICIERS, GENDARMES, MÉDECINS OU MAGISTRATS – Quand le Sénégalais peine à trier la bonne graine de l’ivraie !

Le 31 janvier dernier, l’événement qui a eu lieu à Yeumbeul Sud, en pleine banlieue dakaroise, «un policier qui a tranché la main d’un jeune homme pour violation du couvre-feu», est un fait inouï. Mieux, c’est un acte hautement repréhensible et incompatible avec l’image d’une institution telle que la Police nationale. D’ailleurs, elle a sorti un communiqué pour écarter toute appartenance du mis en cause à ses rangs. Seulement, la particularité d’un tel acte est que souvent le citoyen n’a aucune connaissance des règles de fonctionnement des Forces chargées de maintenir l’ordre ou bien, il n’a aucune idée de la conduite à adopter face à un agent en service. Conséquence, les usurpations de fonctions sont nombreuses, les citoyens s’en sortent grugés. L’on se souvient encore de l’histoire du faux policier, Abdoulaye Daffé, arrêté au croisement Cambérène alors qu’il exerçait dans une zone couverte par la Gendarmerie ; d’où sa présence injustifiée. Il délestait les conducteurs et autres transporteurs de billets de banque, pour une infraction injustifiée. Il y’a également le nommé Diallo qui se faisait passer, lui aussi, pour un policier. Il opérait sur l’axe Mbour-Sandiara. L’homme a exercé pendant plusieurs années son activité mafieuse, avant d’être mis aux arrêts. Ces personnes malintentionnées profitent du couvre-feu pour berner les citoyens. Un gendarme a été arrêté, en mars dernier à Nioro, alors qu’il n’était pas autorisé à circuler. Les interpellations de personnes qui ont usurpé la fonction d’hommes de tenues ou de personnes exerçant un métier d’utilité publique sont récurrentes. En 2018, un faux douanier a été arrêté par des éléments de la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale alors qu’il a eue à dérouler ses activités pendant sept (7) longues années. Et pourtant, le faussaire opérait sur certains axes routiers ou dans des localités de l’intérieur du Sénégal. Les exemples foisonnent. La justice n’échappe pas à ces hors la loi. Plusieurs fois, des gens se sont faits passés pour des Procureurs de la République, des magistrats de haut-rang ou de célèbres avocats du Barreau pour arnaquer des citoyens. Un individu qui disait être le Procureur Saliou Ngom du Tribunal hors classe de Dakar a été arrêté récemment. Sa faute, c’est d’avoir grugé un émigré d’une importante somme dans une transaction concernant un terrain situé au niveau du Lac Rose. Quid des blouses blanches ? En décembre dernier, un faux médecin qui avait installé sa clinique à Pikine a été arrêté pour exercice illégale du métier de médecine. Le faux docteur Samba qui a eu même l’honneur de se faire inviter par des télévisions, a fait de l’usurpation pendant plusieurs années. Il s’est trop pris au sérieux, au point de faire des tests de la Covid-19. La mafia de ressortissants chinois a été démantelée par la Section de Recherche de la Gendarmerie nationale. Yigeng Song, qui tenait sa clinique à la Médina, droguait ses patients pour des soi-disant soins. FATOU NDIAYE SUDONLINE