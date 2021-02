Force Covid-19 : «toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses reçues»

Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds Force Covid-19 a informé, mercredi, de «la réception de toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses imputables au FORCE Covid-19 ».

A travers un communiqué de presse parcouru par Lesoleil.sn, son président, Général Jean François Ndiaye, a indiqué que « ces documents mis à la disposition du comité feront l’objet d’analyse pour alimenter le rapport final narratif et financier adressé à son Excellence Monsieur le président de la République, conformément à l’article 7 du décret numéro 2020-965 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE Covid-19 ». Il rappelle, dans la foulée, que les opérations dudit fonds ont été clôturées à la date comptable du 31 décembre 2020. Ainsi, la mission du Comité prendra fin trois mois après la fin des opérations du FORCE Covid-19.

Ce fonds, qui devrait être doté de 1 000 milliards de F CFA, a été lancé suite à l’apparition de la pandémie en vue d’appuyer les secteurs économiques touchés par la crise et d’apporter une aide alimentaire aux plus vulnérables.

S.G

