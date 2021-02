Trump accusé de “trahison historique”

“Le président Trump a incité une foule violente à attaquer le Capitole des Etats-Unis” et sa “volonté de rester au pouvoir à tout prix est une trahison d’une ampleur historique. Elle appelle une condamnation” à l’issue de ce procès qui débute au Sénat le 9 février, affirment-ils.

Trump a créé “une poudrière”

Second procès en destitution

Premier président de l’histoire américaine à faire face à un second procès en destitution, Donald Trump est accusé d’“incitation à l’insurrection” pour avoir encouragé des milliers de ses partisans réunis à Washington le 6 janvier à prendre d’assaut et occuper le Congrès. Les violences ont fait cinq morts.

Appel à marcher vers le Capitole

Un procès “pour l’exemple”

Les républicains contestent pour leur part la légalité de poursuites contre un président n’étant plus en fonctions. Mais “la Constitution gouverne le premier jour du mandat d’un président, son dernier jour, et tous ceux entre les deux”, estiment les procureurs qui veulent faire de ce procès un exemple pour l’histoire. “Un échec à condamner encouragerait les futurs dirigeants à tenter de conserver le pouvoir par tous les moyens et suggèrerait qu’il n’existe aucune limite qu’un président puisse dépasser”, expliquent-ils.