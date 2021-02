Paris, la Seine en pleine crue inonde les quais

L’hiver est bien installé et les Parisiens n’échappent pas à la crue de la Seine, comme de plus en plus souvent. En cause, les fortes pluies qui ont touché la région ces derniers jours. Avec ce temps grisâtre, il était déjà difficile d’aller se promener au bord de l’eau, mais suite aux inondations, ce sera désormais inenvisageable ! Sur les quais de Seine, péniches et bateaux-mouches sont remontés au niveau du sol et ont dû rester à quai. Le zouave a bien les pieds dans l’eau, et les photos sont impressionnantes.

Tous les départements d’Ile de France sont placés en vigilance jaune et le risque d’augmentation du niveau de l’eau devrait augmenter, selon Météo France. Mais pas d’inquiétude, cette montée des eaux est habituelle pour la saison, d’après Vigicrues, l’organisme de prévention des crues. Les inondations affectent fortement la circulation dans les zones proches du fleuve. Depuis lundi, certains axes ont dû être fermés face au risque d’inondation. Si le niveau de la Seine atteint les mêmes records qu’en 2018 avec 4,85 mètres, le RER C deviendrait hors d’usage pendant quelques jours. Inquiétude en région Si le niveau de la Seine s’est stabilisé à 4,3 mètres ce jeudi, il pourrait continuer de monter, pour atteindre 4,5 mètres selon Vigicrues. En régions, les autres cours d’eau enflent aussi. Comme en Gironde, où plusieurs villes ont été envahies par les eaux de la Garonne. Dans les Yvelines, les maires se préparent à voir les niveaux grimper tandis que dans l’Essonne, un gymnase est prêt à accueillir 35 réfugiés en cas de débordement.

Le fleuve est monté à plus de 4m de hauteur aujourd’hui. Une crue qui affecte autant les balades en plein air que le trafic routier. Découvrez les images impressionnantes des inondations à Paris. L’hiver est bien installé et les Parisiens n’échappent pas à la crue de la Seine, comme de plus en plus souvent.

En cause, les fortes pluies qui ont touché la région ces derniers jours. Avec ce temps grisâtre, il était déjà difficile d’aller se promener au bord de l’eau, mais suite aux inondations, ce sera désormais inenvisageable ! Sur les quais de Seine, péniches et bateaux-mouches sont remontés au niveau du sol et ont dû rester à quai. Le zouave a bien les pieds dans l’eau, et les photos sont impressionnantes. Le trafic impacté. Tous les départements d’Ile de France sont placés en vigilance jaune et le risque d’augmentation du niveau de l’eau devrait augmenter, selon Météo France.

Mais pas d’inquiétude, cette montée des eaux est habituelle pour la saison, d’après Vigicrues, l’organisme de prévention des crues. Les inondations affectent fortement la circulation dans les zones proches du fleuve. Depuis lundi, certains axes ont dû être fermés face au risque d’inondation. Si le niveau de la Seine atteint les mêmes records qu’en 2018 avec 4,85 mètres, le RER C deviendrait hors d’usage pendant quelques jours. Inquiétude en région.

Si le niveau de la Seine s’est stabilisé à 4,3 mètres ce jeudi, il pourrait continuer de monter, pour atteindre 4,5 mètres selon Vigicrues. En régions, les autres cours d’eau enflent aussi. Comme en Gironde, où plusieurs villes ont été envahies par les eaux de la Garonne. Dans les Yvelines, les maires se préparent à voir les niveaux grimper tandis que dans l’Essonne, un gymnase est prêt à accueillir 35 réfugiés en cas de débordement.