La Russie “avait raison depuis le début”, veut produire son vaccin Covid-19 partout dans le monde

Vaccin Covid-19 “le plus sûr”, critiques mises en “échec et mat”… La Russie célèbre en fanfare la “mise en orbite réussie” de son produit Spoutnik V, reconnu comme très efficace et fiable par The Lancet, une revue scientifique de référence dans la santé. Désormais internationalement reconnu malgré des controverses persistantes, le pays veut multiplier les sites de production dans le monde. “C’est une publication très importante qui est très convaincante au sujet de la fiabilité et de l’efficacité du vaccin russe”, a claironné le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au sujet de la parution mardi des bons résultats du Spoutnik V dans The Lancet.