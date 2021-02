Dubaï a laissé les touristes faire la fête malgré la pandémie: elle en paie le prix aujourd’hui

Mercredi passé, Dubaï a enregistré 3977 nouvelles infections en 24 heures. Un record. En novembre, le chiffre était quatre fois inférieur. Au début de la pandémie, en mars et avril 2020, les Émirats avaient mis en place l’un des dispositifs de confinement parmi les plus stricts du monde. Peu à peu, l’économie a rouvert et en juillet, les touristes ont pu revenir. Ils ont toujours été les bienvenus.

Les contaminations ont commencé à grimper fin décembre. Mardi, de premières mesures plus strictes ont été imposées à Dubaï. Le port du masque buccal est obligatoire et le gouvernement demande aux gens de ne pas s’approcher à moins de deux mètres. Les hôtels, les plages et les centres commerciaux sont limités à 70% de leur capacité. Dans les cinémas, on monte à 50%. Les concerts ne sont plus autorisés. Les bars sont temporairement fermés.