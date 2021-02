Grand froid : la France s’organise face à la vague de froid

La préfecture du Finistère recommande notamment aux automobilistes d’emprunter si possible les routes les plus importantes.

En Bretagne

La préfecture du Finistère restreint la circulation des poids lourds sur plusieurs axes routiers en raison de l’épisode neigeux qui touche actuellement la Bretagne, rapporte mardi 9 février France Bleu Breizh Izel.

La neige est déjà arrivée sur la pointe de la Bretagne dans la matinée. Pour éviter que les poids lourds se retrouvent coincés, la préfecture du Finistère a pris les devants et annoncé des restrictions de circulation pour les véhicules de plus de 7,5T affectés au transport de marchandises, dès 10 heures. Sur la RN 165, la vitesse pour ces véhicules est abaissée de 20km/h et les manœuvres de dépassement sont interdites. Sur la RN 12 et la RN 164, ces véhicules n’ont pas le doit de circuler.

La préfecture recommande aux automobilistes qui doivent se déplacer “de prendre les plus grandes précautions”. “Je leur recommande d’adapter, de réduire, leur vitesse et d’être extrêmement vigilants”, a précisé sur franceinfo Aurélien Adam, le sous-préfet du Finistère et directeur de cabinet du préfet. “Je les invite à s’informer via les médias qui peuvent leur donner des informations sur la situation des routes et je leur recommande également d’emprunter si possible les routes les plus importantes et d’éviter les routes départementales qui seraient les plus concernées par les chutes de neige.”

“Les saleuses ont tourné toute la nuit sur les routes du département et de la Bretagne”. Aurélien Adam, le sous-préfet du Finistère et directeur de cabinet du préfet à franceinfo

Des zones de stockage des poids lourds pourront être activées en cours de journée sur la RN 12 à hauteur de Plouigneau et sur la RN 164 à hauteur de Carhaix. Un plan a été établi avec les collectivités pour “prendre en charge les chauffeurs routiers ou même les automobilistes qui pourraient se retrouver coincés sur la route, pour ouvrir des gymnases et s’assurer que chacun puisse être pris en charge, bénéficier de boissons chaudes et d’un repas grâce notamment aux associations de sécurité civile qui ont l’habitude d’intervenir dans ce type de problématique”, indique Aurélien Adam.

Selon la préfecture, le réseau électrique est “évidemment en alerte”. “GRDF a activé sa cellule de crise dans l’hypothèse où certains de nos concitoyens se retrouveraient privés d’électricité.”

Nord et Pas-de-Calais

Le Nord et le Pas-de-Calais ont été placés en vigilance grand froid par Météo France. Le plan Grand Froid a été activé, a confirmé sur franceinfo Emmanuel Cayron, directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais. “Il n’y a pas de risque particulier, nous avons vérifié, c’est un froid sec et les précipitations ont été très faibles. Nous restons néanmoins vigilants, a déclaré le directeur de cabinet. Nous avons déclenché depuis samedi et pour la troisième fois depuis le 1er janvier le dispositif d’hébergement d’extrême urgence à Calais qui permet des mises à l’abri la nuit. Il y a une mobilisation au niveau du département de places d’hébergement d’urgence, 70, et si nécessaire on pourra commander des nuitées d’hôtel, jusqu’à 60 et nous avons densifié les maraudes sociales et élargi les accueils de nuit jusqu’à 20h ou 22h. Le but est de capter tous les publics en difficulté et qui n’ont pas d’hébergement pour les mettre à l’abri.”